Das neue Programm von Simon Stäblein ist eine absoluteFrechheit.

Genauso wie dieser Text!

Denn je länger du diesen Text liest, desto mehr fällt dir auf, dass er dir eigentlich gar keine richtigen Informationen liefert. Es ist einfach nur ein Text, dass hier etwas steht - Weil hier was stehen muss! Und selbst dieser belanglose Text wurde nicht mal von einer KI, sondern von einem gelangweilten Simon Stäblein verfasst. Aber vielleicht ist Simon ja gar kein Mensch, sondern eine absolute Frechheit?! Und falls du dich jetzt schon darüber aufregst, schau dir das Programm lieber gar nicht erst an.

Für alle anderen – let’s f*cking go!