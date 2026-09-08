Simon Weiland – Ins Blaue

Wie der Acoustic Blues den blauen Planeten retten könnte.

Der Konstanzer Künstler war schon oft bei uns und hat das Publikum immer wieder mit seinen außergewöhnlichen Programmen begeistert.

In Zeiten, wo Fakt und Fake kaum zu unterscheiden sind, spielt Simon heute den Blues. Er stellt die Frage, ob gerade durch Einfachheit und Ursprünglichkeit den Herausforderungen der digitalen Revolution begegnet werden kann. Dabei nimmt der Barde das Publikum in dem unterhaltsamen und anspruchsvollen Programm auf eine Fahrt ins Blaue mit: eine Reise in den Blues, die eine Zukunft zeigt, in der es für den blauen Planeten Hoffnung gibt.