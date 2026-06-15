Simon Will & Die Band

Mix aus Pop und Pop-Punk – laut, ehrlich und mit klarer Haltung.

Simon Will gehört mit über 800.000 Abonnenten auf YouTube zu den bekanntesten jungen Entertainment-Acts in Deutschland. Auf der Bühne zeigt Simon als Musiker eine andere Seite: Sein Sound ist ein moderner Mix aus Pop und Pop-Punk – laut, ehrlich und mit klarer Haltung. Seine Songs stehen für Freundschaft, Aufbruch und den Mut, das Leben voll auszukosten. Mit enormer Energie, starker Bühnenpräsenz und gemeinsam mit seiner Band verwandelt Simon jedes Konzert in ein mitreißendes Erlebnis. Zu Tracks wie „Moshpit“ oder „Dummgehen“ entsteht aus jeder Crowd in kürzester Zeit eine springende, tanzende Masse – während bei emotionalen Songs wie „Besser ohne Mich“ oder „Einsam zu Zweit““ die Lichter angehen und echte Gänsehautmomente entstehen. Eine Show mit Power, Herz und Haltung.