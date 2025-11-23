MONSTER TOUR 2025

Nach ihrem überwältigenden Erfolg im Jahr 2024 mit euphorisch gefeierten Konzerten in Berlin, Hamburg und Frankfurt kehrt SIMONA im Frühjahr 2025 mit voller Kraft auf die Bühnen zurück. Die MONSTER TOUR 2025 bringt die Karlsruher Singer-Songwriterin in acht Städte in Deutschland und Österreich. Fans dürfen sich auf eine beeindruckende Live-Performance voller Energie, Emotion und musikalischer Vielfalt freuen.

Ihr zweites Album „Monster“, veröffentlicht im Oktober 2024, zeigt SIMONA von ihrer stärksten Seite. Das Album ist eine musikalische Reise durch Schmerz, Vergebung und Neubeginn, begleitet von modernem Deutschpop, intensiven Rockklängen und cineastischen Elementen. Mit einer unvergleichlichen Ehrlichkeit erzählt SIMONA in ihren Songs von toxischen Beziehungen, Selbstfindung und dem Mut, Altes hinter sich zu lassen – eine Mischung, die nicht nur in den Charts begeistert, sondern auch auf der Bühne ein intensives Erlebnis verspricht.

Euphorische Resonanz auf die 2024er Konzerte Die drei Headline-Konzerte im Herbst 2024 waren ein Vorgeschmack auf das, was die MONSTER TOUR 2025 bereithält. In einem Interview nach dem ausverkauften Konzert in Hamburg sagte SIMONA: „Die Energie der Fans hat mich überwältigt. Es ist unglaublich, wie viel meine Texte Menschen bedeuten.“ Diese Verbindung mit ihrem Publikum macht sie zu einer der eindrucksvollsten Live-Künstlerinnen ihrer Generation. Der perfekte Mix aus gefühlvollen Balladen und kraftvollen Hymnen brachte die Menge zum Mitsingen, Tanzen – und an manchen Stellen sogar zum Weinen.