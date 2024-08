Am Mittwoch dem 4. September findet ab 18:30 Uhr Simone's Musik-Quiz beim Landesfilmdienst statt. Dort kann man sein Wissen in Songtiteln, Interpreten und vielem „unnützem“ Wissen rund um das Thema Musik testen. Bei schönem Wetter draußen direkt am Neckar mit dem ein oder anderen Kaltgetränk, ansonsten in den gemütlichen Räumen des LFD.