Simone Solga – Das gibt Ärger

Jetzt geht die Party richtig los. Simone Solga lässt alle Hemmungen fallen. Die Kanzlersouffleuse rechnet endgültig mit ihrem Arbeitgeber ab, denn was Berlin mit Deutschland macht, das haut den stärksten Gaul um. Politisch korrekt war gestern, und so steht jetzt schon fest: Das gibt Ärger.

Klare Aussprache, schnelles Reaktionsvermögen. Die Fähigkeit zur geschmeidigen Meinungsanpassung- bisher für die Souffleuse alles kein Problem. Ost-Vergangenheit kein Hinterungsgrund, tadelloses Führungszeugnis. Einst noch als “politische Sackkarre” oder “machtgeile Flüstertüte“ bezeichnet, wurde sie schließlich befördert zur “Pille” der Merkel, weil sie ganz Schlimmes verhütet.

Doch wenn die Kanzlersouffleuse mal auspackt, dann kann Berlin einpacken. Und man weiß, wo so was endet: Vorm Untersuchungsausschuss oder in der Badewanne.

Sie werden viel zu lachen haben! Versprochen.

Wer nicht lachen konnte, bekommt sein Geld zurück.