Bodo Wartke - Das Beste aus 25 Jahren

Bodo Wartke feiert 25-jähriges Jubiläum – auch 2022!

2021 sollte ursprünglich als Bodo Wartkes großes Jubiläumsjahr gefeiert werden. Anfang des Jahres brachte Reimkultur eine Werkschau in Form eines Films über seine nun 25 Jahre währende Karriere heraus. Dies war als Auftakt gedacht, dann kamen die bekannten Pandemie-Folgen wie u.a. Konzertverschiebungen zum Tragen. Nun verlängern wir das Jubiläum ins Jahr 2022 hinein. Die Best-of-Tour „Das Beste aus 25 Jahren“ findet nun also nicht 2021, sondern im Herbst 2022 statt.

Vielseitig und wandelbar – so präsentiert sich Bodo Wartke auch im 25. Jahr seiner Bühnenkarriere. Augenzwinkernd zieht er das Bild der Kommode heran, wenn es darum geht, ihn zu beschreiben: eine Schublade reicht nicht aus für Bodo Wartke. Denn er ist Kabarettist, Pianist, Multiinstrumentalist, Aktivist, Dichter, Denker, Schauspieler, Sänger, Tänzer und Liedermacher.

Die ganze Bandbreite seines Könnens dokumentieren sechs Klavierkabarettprogramme: Ich denke, also sing´ ich (1998), Achillesverse (2003), Noah war ein Archetyp (2006), Klaviersdelikte (2012), Was, wenn doch? (2015) und Wandelmut (2020). Sowie die Programme: Swingende Notwendigkeit mit The Capital Dance Orchestra (2013), In guter Begleitung mit seiner dreiköpfigen SchönenGutenA-Band (2021) und die Theaterstücke König Ödipus (2009) – ein Solo – und Antigone (2018), gemeinsam mit Melanie Haupt. Im Herbst 2021 jährt sich der Tag, an dem Bodo Wartke den Schritt auf die Bühne gewagt hat. Am 16. November 1996 gab der damals 19-Jährige in der Aula seiner ehemaligen Schule in Bad Schwartau sein erstes abendfüllendes Konzert. Grund genug für den mittlerweile weitgereisten Wahlberliner, das Jubiläumsjahr und nun auch das Jahr 2022 mit einer Best-of-Tour, zwei CDs, der Neuauflage seines Liebesliedgenerators und einigen über das Jahr verteilten Überraschungen und Aktionen für seine Fans, zu begehen. Bodo Wartke wird gleichzeitig mit mehreren seiner Programme über das Jahr 2022 verteilt auf Tour sein und damit eine einzigartige Vielfalt und Bandbreite präsentieren.

Einen stimmungsvollen Einblick in die facettenreiche Reimkultur des Künstlers vermittelt unser „25 Jahre Bodo Wartke“-Video unter www.bodowartke.de/25jahre

