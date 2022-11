Gonzalo und Mae Ann - In uns´rer Welt

Die Musicaldarsteller Mae Ann Jorolan und Gonzalo Campos López aus Disneys Aladdin entführen uns auf dem fliegenden Teppich in die Welt unserer Lieblingsmusicals und Disney Filme.

Seid hier Gast im Renitenz Theater bei ihrem allerersten gemeinsamen Konzert, in dem sie über Geschichten aus ihrem Leben singen, Erfahrungen teilen und über den Alltag im Showbusiness erzählen. Lasst euch verzaubern von altbekannten Melodien aus Musicals, wie unter anderem West Side Story, Moulin Rouge, The Greatest Showman, begleitet unter der Leitung von Boris Ritter. Freut euch außerdem auf einen spannenden Gastauftritt und ein Meet & Greet nach der Show. Habt Spaß IN UNS’RER WELT.