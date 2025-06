Sie ist mit ihrer Stimme aus keinem Kinderzimmer mehr wegzudenken. Simone Sommerland begeistert seit über zehn Jahren kleine und große Fans mit ihren Liedern aus der Reihe ,,die 30besten’’.

Bei Liedern wie „Aramsamsam“ oder „Die Räder vom Bus“ fallen Klein undGroß in die passenden Bewegungen mit ein und singen lauthals mit.

Live begeistert sie nun auf der Bühne mit den beliebtesten Liedern und lädt alle zum Mitsingen und -tanzen ein. Das Kinder-Mitmach-Konzert von Simone Sommerland ist ein Familienevent. Die Altersempfehlung für Kinder liegt zwischen 1 bis 8 Jahre. Kinder unter 12 Monaten finden kostenlos auf dem Schoß der Eltern Platz. 8 Jahre ist aber keine Obergrenze, denn auch ältere Kinder haben durchaus ihre Freude in Erinnerung an die Kitahits von Simone Sommerland und sind dabei, wenn alle gemeinsam die Bewegungen und den Gesang zu bekannten Songs wie „Aramsamsam“, „Tschu tschu wa“, „5 kleine Fische“ u. v. m. machen.

Bei den bestuhlten Konzerten werden die Erwachsenen darum gebeten, sitzend am Konzert teilzunehmen, damit die Kinder als VIP-Konzertbesucher alles gut sehen und natürlich auch gerne im Stehen am Platz oder auch gelegentlich auf zur Verfügung stehenden Freiflächen mitmachen können. In jedem Fall wird bis zum letzten Platz mitgesungen und getanzt. ​Das Programm ist der Altersgruppe entsprechend kindgerecht in Ausstattung, Lautstärke, Beleuchtung und Dauer ausgelegt. Die Konzertdauer beträgt jeweils etwa 70 Minuten und im direkten Anschluss besteht die Möglichkeit für ein gemeinsames Erinnerungsfoto, kleines Gespräch oder Autogramm mit/von Simone Sommerland.​