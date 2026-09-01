Simone Stahl & Band

Simone Stahl bringt ihr zweites Album raus. Und das muss gefeiert werden!

Dank einer erfolgreichen Crowdfunding-Kampagne konnte das Album in den letzten zwölf Monaten aufgenommen werden. “Räuber und Raben” ist ein Mix aus Solo- und Band-Album mit Florian Flander (Schlagzeug), Phillipp Schatzl (Bass) und Liedermacherin Elena Seeger (Gesang, Posaune).

Was 2014 nach einer Reise begann, hat sich zu einem ganz eigenen künstlerischen Stil entwickelt. Simone schreibt und komponiert Melodien, die behutsam, aber direkt ins Herz gehen. Dabei gilt ihre Vorliebe den greifbaren Dingen – mal schlicht, mal bedeutungsvoll, mal wunderbar skurril.

In ihrem aktuellen Programm „Räuber und Raben“ lädt Simone dazu ein, den Blick aus der Ferne hin in die Tiefe zu richten. Es ist eine Reise in alltägliche und abenteuerliche Lebenslagen, in denen man sich verlieren und gleichzeitig finden kann.

Heute Abend gibt es viele Lieder erstmals in voller Bandbesetzung zu hören.

Simone Stahl – Gesang, Gitarre

Elena Seeger – Gesang, Posaune

Florian Flander – Schlagzeug

Phillipp Schatzl – Bass