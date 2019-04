Simone Strasser

„Meine aktuellen Arbeiten entwickeln sich über 20 Jahre hinweg. War ich 1999 begeistert, weil ich plötzlich alles darstellen konnte, frage ich mich heute, was allein macht ein gutes Bild aus, um was geht es?

Den hervorragenden großen Raum im Sudhaus möchte ich nutzen, um nicht nur zufällig im Atelier, sondern auch mal im Rahmen einer Ausstellung zu zeigen, in welche unerwarteten Meisterstücke der Malprozess rutschen kann. Meine Malaktionen leben durch Tiefgang, Zerstreuung und einem Aufbrechen der Realität durch die alles verändernde Tat gestischer Malerei. Das gelungene Bild wiederum ist dann eine Zusammenfassung von Zerissenheit, wieder ein Ganzes – das Neue. So soll es auch in dem Raum wirken. So bewege ich mich durch die Welt. Für mich gibt es keinen größeren Erfolg als ein gutes Bild, auch wenn nur ein paar stimmige Farbflecken eine alte verschmutzte Kartonfläche zum Leben bringen. Dieses Glück, dass etwas gelingt, trotz und genau wegen aller Fehler, möchte ich an den Betrachter als meine Kunst weitergeben.“