Simons Jazz Collective

Ein Schlagzeug, ein Bass, ein Klavier und ein Saxophon – diese Besetzung hat sich im Jazz längst fest etabliert.

Nicht zuletzt, weil sie so vielseitig ist, indem sie sowohl Raum für musikalische Interaktion als auch für individuelle Soli bietet. So eignet sie sich auch hervorragend, um die Kompositionen der in Stuttgart und München lebenden Musiker Simon Bremen, Moritz Langmaier, Jakob Jäger und David Giesel ihre Lebendigkeit entfalten zu lassen. Die Stücke bedienen sich den vielfältigen Einflüssen des gegenwärtigen Jazz, ohne dabei die Tradition aus den Augen zu verlieren.

Simon Bremen | Saxophon

Moritz Langmaier | Piano

Jakob Jäger | Bass

David Giesel | Schlagzeug