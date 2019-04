Simple Gifts

Cage and Copeland, „Oh! Susannah!“ and „A Simple Song“ - what do they have in common? Find out at an evening of American music with a program centered on the concept of Simplicity. It is not simple: The concept has been employed by an unusual mixture of cultural forces - Evangelicalism and Buddhism, Republicanism and Slavery, Populism and Minimalism - and has led to different forms of expression in American music that range from Shaker Dance to the Blues or from folk song to sonata. This is a rare program of music by American composers, played by Peter Nelson and Benjamin Coyte.

Der in Los Angeles geborene Benjamin Coyte schloss 2012 seinen Bachelor of Music im Fach Violoncello an der California State University Fullerton ab. Seit 2013 lebt er in Deutschland und schloss 2016 Master of Music in Solo Cello und 2018 Master in Fach Kammermusik an der Staatlichen Hochschule für Musik Trossingen bei Prof. Mario DeSecondi ab.

Der aus Boston stammende Pianist Peter Nelson begann seine Ausbildung in seiner Heimatstadt und setzte sie später am Oberlin College in Ohio und an der Hochschule für Musik in Frankfurt fort. Als Dozent für Liedgestal­tung war Peter Nelson an der Karlsruher Musikhochschule beschäftigt, seit dem Wintersemester 2003/04 ist er Professor für Liedgestaltung an der Trossinger Hochschule.