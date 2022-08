Simply Red machen halt in Stuttgart

Mehr als 30 Jahre nachdem sie begannen, Generationen mit ihrem unwiderstehlichen Soul zu begeistern, melden sich Simply Red mit einer Tour zurück, die alle Hits umfasst. Mick Hucknall verspürt wieder eine große Lust, live zu performen und hat mit »Blue Eyed Soul« ein neues Studioalbum im Gepäck. »Ich möchte gemeinsam mit meinen Fans eine gute Zeit haben«, kündigt er an. Die Musik von Simply Red zeichnete sich durch eine eindrucksvolle, zeitlose Qualität aus, die der Band weltweit eine Vielzahl von Top 20-Hits in den Achtzigern, Neunzigern und nach 2000 bescherte. Mit seinen langjährigen Gefährten und Co-Songschreiber Ian Kirkham am Saxophon, Gitarrist Kenji Suziku, Bassist Steve Lewinson und Trompeter Kevin Robinson sowie weiteren Mitstreitern gehen sie wieder auf Tour. Im Gepäck haben sie die Power des »Blue-Eyed Soul«.