Simsalabim, Simon Brenner – Luca Kieser

Lasst euch verzaubern! Wir laden euch von Herzen zu einem emotionalen Abend mit Luca Kieser und seinem neuen Roman „Simsalabim, Simon Brenner“ ein.

Dieses Buch geht tief unter die Haut: Es erzählt die fesselnde Geschichte von Simon, der sich plötzlich in einem Strudel aus Illusionen, schmerzhaften Wahrheiten und dem Zauber eines Neuanfangs wiederfindet.

Wenn scheinbar sichere Gewissheiten mit einem leisen „Simsalabim“ verschwinden, beginnt eine Reise, die uns alle mitreißt und zum Nachdenken bringt. Erlebt gemeinsam mit uns, wie Luca dieser vielschichtigen Figur mit seiner Stimme Leben einhaucht. Fühlt und staunt mit uns. Sichert euch rasch eure Plätze, wir freuen uns auf euch!