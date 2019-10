Das Theater auf Tour bringt ein neues Musicalabenteuer auf die Bühne. Mit der Uraufführung von „SimsalaGrimm – Die Märchenhelden“ feiert es mit seinem Publikum das 20-jährige Jubiläum von Yoyo und Doc Croc. SimsalaGrimm ist eine Zeichentrickserie, die in den jeweiligen Folgen verschiedene populäre Märchen der Brüder Grimm behandelt. In leicht abgewandelter Form werden sie von Schelm Yoyo und Wissenschaftler Doc Croc erzählt. Die beiden Phantasiewesen, tauchen über ein sprechendes, fliegendes Märchenbuch in die Geschichten ein und stehen den Helden der Märchen bei.

Im Thalia-Theater reisen die Zuschauer mit Yoyo und Doc Croc ins wundersame Reich Simsala zu einem Fest. Das gesamte Königreich feiert nämlich die Geburt der kleinen Prinzessin Rosa, zu der alle eingeladen wurden – nur die schwarze Fee nicht. In ihrem Zorn spricht diese einen Fluch aus: Rosa soll sich an einer Spindel stechen und mitsamt der Königsfamilie und allen Untertanen in einen hundertjährigen Schlaf fallen. Yoyo und Doc Croc bemühen sich nach Kräften, das zu verhindern – aber sie scheitern! Nun gilt es einen Helden zu finden, der Rosa erlöst…!