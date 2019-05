Sincere w/ Sasse | Summer Edition

Wer in diesem Jahr nicht wieder bis zur Weihnachtszeit warten will, für den gibt’s am Pfingstsonntag eine weitere SINCERE, die Veranstaltung des Stuttgarter Urgestein der elektronischen Musik Alexander Maier, im Climax.

Nach den letzten sehr ausgelassenen Veranstaltungen um die besinnlichen Tage herum, wird es am Sonntag 09.06.2019 nach 3 Jahren Abstinenz des Wahl-Berliners Sasse aka Freestyle Man wieder Zeit, gemeinsam mit Alex und dem hervorragenden Flo Pflüger, das Climax in Schutt und Asche zu legen. So there we go! Motto des Abends: Deep Sounds for sacred Dancers!

Sasse aka Freestyle Man (Moodmusic Rec./My Favorite Robot/Berlin)

Alexander Maier (Moodmusic Rec./Romantica)

Flo Pflüger (Space Ranger/Compost)