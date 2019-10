Sind Elektrofahrzeuge die Lösung

In dem Vortrag werden folgende Fragen und Aspekte thematisiert: Elektrofahrzeuge - wie funktionieren sie? Welche Typen gibt es? Beispiele von Fahrzeugen, die am Markt sind. Wie sieht es mit dem Umweltverhalten tatsächlich aus? Vor allem im Vergleich zu herkömmlichen Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor. Hier geht es um den CO2-Ausstoß, also um den Einfluss auf den Klimawandel. Aber auch um den Ausstoß sonstiger Schadstoffe, anknüpfend an die aktuelle Dieseldiskussion. Wir werden aber auch versuchen der Frage etwas nachzugehen, ob Elektroautos die Fahrzeugform der Zukunft sind, oder ob es auch mögliche alternative Antriebsformen geben kann.