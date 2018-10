Sind Kampfdrohnen, Killerroboter und automatische Waffensysteme moralisch verwerflich?

Automatisierung, Digitalistierung, Robotik und Künstliche Intelligenz halten nach und nach Einzug in die Militärtechnologie und werden in Zukunft die Kampf- und Kriegssituation prägen. Ein ethischer Diskurs hierzu hat sich bereits etabliert und erörtert kontrovers, was moralisch zu rechtfertigen ist und was nicht. Zu fragen ist: Was bedeutet diese Entwicklung grundsätzlich für unsere Gesellschaften, was bedeutet sie für Soldaten und Soldatinnen? Wie geht die Politik mit diesen Herausforderungen um? Welche gesetzlichen Regelungen gibt es bereits und welche weiteren scheinen erforderlich zu sein?