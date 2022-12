Sind Sie sicher ?

Adeline Rüss: Sonst Schoko!

Adeline Rüss erzählt vom schüchternen Herrn Moritz, einem Mann, den schon die kleinste Entscheidung zur Verzweiflung treiben kann. Eine Geschichte über die Unmöglichkeit, eine Wahl zu treffen, über bedrohliche Eistüten und den Mut zur eigenen Logik. Ein Aufruf zur Seltsamkeit!

Anne-Kathrin Klatt Figuren | Theater: Confetti man – das Leben ist ein Fest

Steht der Mond auch am Himmel, wenn keiner hinschaut? Weiß der Hase, dass er im Universum lebt? Was ist Wirklichkeit? Ein Mensch lebt sein Leben in sicheren Bahnen. Doch wie reagiert er, wenn dieses sichere Weltbild ins Wanken gerät? »Confetti man« ist ein verrückt-schräges Bühnenexperiment, chaotisch, bunt, elementar… Ein Abend voller Augenzwinkern über die Hybris des Menschen.