Sind wir Freunde?

Ein Theaterspiel mit kleinen Dingen über einen großen Wunsch ab 4 Jahren Ein Gastspiel der Thalias Kompagnons

Was gehört zusammen? Was ist verschieden? Wer ist besonders? Wer ist anders? Und muss das immer so bleiben? Es spielen mit: Ein Sachen-Erforscher mit Entdeckungs-Kiste 6 geheimnisvolle Fundstücke, die noch keinen Namen haben 3 bekannte Dinge, die sich schon einen Namen gemacht haben 5 Musik-Stücke zum Tanzen, Träumen, Zaubern Durch die Magie des Spielens entsteht auf witzige, federleichte, poetische Weise aus Fundstücken eine ganze Welt. Und die erzählt von Individualität und vom Anderssein, aber auch von Neugier, Respekt und Gemeinschaft. Die IMAGINALE ist ein Kooperationsprojekt der Partner FITZ Zentrum für Figurentheater, Junges Nationaltheater Mannheim und Alte Feuerwache Mannheim sowie den assoziierten Partnern Theater Heilbronn, Eppinger Figurentheater, Figuren Theater Phoenix Schorndorf und Junge Bühne Ludwigsburg. In zweijährigem Rhythmus zeigt das Internationale Theaterfestival animierter Formen an diesen Spielorten eine handverlesene Auswahl herausragender Produktionen für Erwachsene und Kinder.