Sindelfinger Herrschaftssymbole

Es gibt sie tatsächlich: Die kleinen, oftmals nahezu versteckten Zeichen und Bedeutungsträger, die wir Symbole zu nennen pflegen. Sie finden sich am Freundschaftsbrunnen, in den „Masken“ der Fachwerkhäuser oder in der Zahlensymbolik der Martinskirche.

Angesichts der überragenden Bedeutung der Gotteshäuser im Mittelalter finden sich hier natürlich die meisten Symbole. Der Sindelfinger Archäologe und Historiker Dr. Werner Heinz sucht im Rahmen einer Stadt-führung einige Stätten solcher Symbole auf und erläutert die Hintergründe. Das Schwergewicht wird dabei auf der anspruchsvollen Martinskirche liegen.

Treffpunkt für die Führung ist der i-Punkt, Marktplatz 1.