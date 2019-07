Erfolg macht Spaß: Die Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH läutet gemeinsam mit ihren Kooperationspartnern die sechste Runde des Projektes „Sindelfinger Sternen Spaß“ ein.

Zusammen mit der Daimler AG, Sensapolis sowie dem Altstadtlokal Funzel können maximal 15 Teilnehmer einen erlebnisreichen Tag mit unvergesslichen Momenten in Sindelfingen erleben. Fünf Termine zur Daimler-Werkführung, einem Mittagessen in der Innenstadt in der „Funzel“ sowie einem Erlebnisnachmittag in Sensapolis, stehen auf der Agenda. Los geht es in den Osterferien am Dienstag, 16. April.

„Der Erfolg des Sindelfinger Sternen Spaßes gibt uns Recht“, betont Sascha Dorday, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH. „Wir sind froh, unsere bewährten Partner, die Daimler AG, das Altstadtlokal Funzel am Wettbachplatz und der Indoor-Freizeitpark Sensapolis an unserer Seite zu wissen.“