Sindelfinger Sternenspaß 2026

Ein perfekter Tag in den Ferien für die ganze Familie: Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen der traditionsreichsten Produktionsstätte der Mercedes-Benz AG, entspannen Sie bei einem herzhaften Zweigänge-Menü im Altstadtlokal Funzel und gehen Sie auf Entdeckertour im Sindelfinger Wald.

10.00 Uhr: Treffpunkt Mercedes-Benz Kundencenter Sindelfingen

10.15 – 11.30 Uhr: Entdeckungstour KOMPAKT PLUS im Mercedes-Benz Werk

Nehmen Sie an einer einzigartigen Entdeckungstour teil, die es sonst nirgendwo gibt und erhalten Sie einen detaillierten Einblick in die faszinierende Welt der Fahrzeugproduktion von Mercedes-Benz. Bei der Werkbesichtigung erfahren Sie hautnah und begleitet von einem Tour-Guide, wie wir mit modernster Technik Fahrzeuge nach den individuellen Wünschen unserer Kunden entstehen lassen.

12.00 – 13.30 Uhr: Mittagessen im Altstadtlokal Funzel

Das urige und bodenständige Restaurant Funzel liegt mitten in der malerischen Sindelfinger Altstadt. Die Küche verwöhnt mit deutsch-schwäbischen Gerichten. Genießen Sie hier ein leckeres Zweigänge-Menü mit Getränk bei ausgezeichnetem Service.

14.00 – 17.00 Uhr: Den Vögeln auf der Spur – in der Vogelausstellung und im Sindelfinger Wald

Natur, Forschen, Spiel und Spaß: Vogelerlebnisnachmittag mit „Natur.Erlebnis.Sindelfingen.“ (N.E.S.). Nach einem Blick in die Ausstellung im Vogelzentrum gehen wir gemeinsam mit dem Team vom Natur.Erlebnis.Sindelfingen. „auf Vogelentdeckungstour“. Die Teilnehmenden entdecken die faszinierende Vielfalt unserer heimischen Vogelarten und erfahren Spannendes über ihre Lebensräume, Gewohnheiten und Gesänge.