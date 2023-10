Confederated Blues Troupers + Mojopack

Regionale Bands live – Blues, Funk and more Das Musikerkollektiv – Confederated Blues Troupers um Komponist und Gitarrist Lutz Häusler entführt Sie in bewährter Storyteller Tradition auf eine musikalische Expedition. Vielfältig, kreativ und farbig, von Hard Funk über Blues Rock bis zur Ballade wird das aktuelle CBT Liveprogramm in folgender Besetzung präsentiert: Sabine Walter (voc, keys, perc.), Lutz Häusler (git, voc, harp), Thomas Güttler (drums, perc, voc), Hans Debrassine (bass, perc.), Alex Schwarz (sound). Sympatische Musiker, Songs zum Wiederhören und Texte mit Tiefgang laden zu einem kurzweiligen, einmaligen Live-Event. Ein „Mojo“ ist ein Glücksbringer und Mojopack ist die geballte Ladung Glück für Zuhörer und Fans. Feinste Coversongs und eigene Stücke bringt die Band live und ohne technische Tricks auf die Bühne. Leidenschaftlicher Blues, schweißtreibender Funk, dazu eine gute Prise Rock und Soul werden gekrönt von der gewaltigen Stimme von Sängerin Tine Hörmann und den abwechslungsreichen Soli von Gitarre, Bluesharp und Keyboard.