Sinfoniekonzert | Schüler-Symphonie-Orchester Baden-Württemberg

Mit einem künstlerisch anspruchsvollen und programmatisch klaren Konzert präsentiert sich das Schüler-Symphonie-Orchester Baden-Württemberg im Projekt 2026 unter der Leitung von Christoph Wagner.

Auf dem Programm stehen drei Werke der Romantik in e-Moll. Den Auftakt bildet die Ouvertüre op. 23 von Louise Farrenc. Sie steht exemplarisch für die stärkere Sichtbarkeit von Komponistinnen und überzeugt durch die Verbindung von klassischer Form und romantischer Ausdruckskraft. Es folgt das selten gespielte Doppelkonzert op. 88 von Max Bruch für Klarinette und Viola. Im Mittelpunkt steht der feinsinnige Dialog der Soloinstrumente, interpretiert von Annika Kurz (Klarinette) und Raphael Kübler (Viola). Den Abschluss bildet Tschaikowskys Symphonie Nr. 5 op. 64 – ein Werk voller emotionaler Tiefe, das vom düsteren Beginn bis zum triumphalen Finale einen eindrucksvollen Spannungsbogen entfaltet.