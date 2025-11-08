Sinfoniekonzert des vhs-Orchesters

Programm: Mozart Klarinettenkonzert, Mendelsohn 5. Sinfonie (Reformationssinfonie) Solist: Timon Knöll.

Der in Stuttgart geborene Klarinettist Timon Knöll erhielt im Alter von 9 Jahren seinen ersten Klarinettenunterricht. Später war er Schüler bei Peter Fellhauer, dem Soloklarinettisten der

Stuttgarter Philharmoniker, bevor er 2018 sein Studium an der Folkwang Universität der Künste in Essen bei Prof. Nicola Jürgensen begann. Nachdem er 2023 seinen Bachelor abschloss, studiert Timon Knöll nun im Master am renommierten Mozarteum in Salzburg bei Prof. Andreas Schablas.Timon Knöll wurde mit mehreren Stipendien ausgezeichnet und ist aktuell Stipendiat der Begabtenförderung des Cusanuswerks sowie der Werner Richard - Dr. Carl Dörken Stiftung. In der Spielzeit 22/23 wurde er außerdem als Stipendiat der Orchesterakademie der Essener Philharmoniker gefördert.

