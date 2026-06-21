Sinfoniekonzert lässt die Geburtsstunde der modernen Kurstadt musikalisch aufleben

Das Sinfoniekonzert der Musikfreunde Heidelberg im Bad Rappenauer Kurhaus gehört inzwischen zu den jährlichen Highlights des städtischen Kulturprogramms.

In diesem Jahr steht das Konzert des Orchesters am Sonntag, den 5. Juli 2026 unter einem ganz besonderen Motto, das eng mit der Geschichte Bad Rappenaus als Kur- und Heilbad verbunden ist.

Bad Rappenaus Weg zum Heilbad

Das Jahr 1903 markiert einen Wendepunkt in der Geschichte von Bad Rappenau, denn mit der feierlichen Einweihung des Sophie-Luisen-Bads wurde der entscheidende Grundstein für den Aufstieg zur modernen Kurstadt gelegt. Unter der Schirmherrschaft der Großherzogin Luise von Baden – einer Persönlichkeit, die sich zeitlebens für das Wohlbefinden und die Pflege einsetzte – begann eine Ära des Glanzes, die Bad Rappenau bis heute prägt. Ohne diese visionäre Entwicklung gäbe es das heutige Kurhaus als kulturelles Herzstück der Stadt nicht.

Ein Klangbild der Jahrhundertwende

Doch wie hätte es geklungen, wäre damals zur Einweihung ein großes Sinfonieorchester geladen worden? Das Sinfoniekonzert der Musikfreunde Heidelberg lädt das Publikum zu einer musikalischen Zeitreise in dieses geschichtsträchtige Jahr ein. Im Mittelpunkt stehen Meisterwerke von Komponisten, die um 1903 auf dem Höhepunkt ihres Schaffens standen oder die Musikwelt mit neuen Klängen revolutionierten.

Musikalische Vielfalt aus aller Welt

Die Auswahl der Werke entfaltet ein beeindruckendes Panorama der Jahrhundertwende um 1900; einer Epoche, in der sich nationale Klangsprachen ebenso wie neue ästhetische Ideen mit besonderer Intensität entwickelten.

Die deutsche Romantik, vertreten durch Max Bruch, steht für eine traditionsbewusste und zugleich tief empfundene Tonsprache, die von lyrischer Wärme, klaren Formen und einer starken Verwurzelung im klassischen Erbe geprägt ist. Sie trifft auf die nordische Klangwelt von Jean Sibelius, deren melancholische Grundstimmung und naturinspirierte Weite eine ganz eigene Atmosphäre schaffen.

Mit Alexander Skrjabin tritt ein Komponist hinzu, der die Grenzen der Tonalität und des musikalischen Ausdrucks bewusst überschreitet. Seine Werke sind geprägt von visionärer Klangmagie und schillernden Harmonien.

Einen reizvollen Kontrast dazu bildet der österreichisch-ungarische Operettenzauber von Franz Lehár. Seine Musik bringt Leichtigkeit, Eleganz und eine gewisse nostalgische Lebensfreude in das Programm, während Umberto Giordanos leidenschaftliche italienische Operndramatik Emotion, Dramatik und Ausdruckskraft zu intensiven musikalischen Momenten verbindet.

Gemeinsam mit weiteren Meisterwerken spiegelt dieses Spektrum die internationale Vielfalt wider, die Bad Rappenau bereits zur Jahrhundertwende für ein kosmopolitisches Publikum attraktiv machte. Die Kurstadt war nicht nur ein Ort der Erholung, sondern auch ein kultureller Treffpunkt.

Das Konzert fügt dieser Tradition eine glanzvolle Facette hinzu und lässt jene Musik aufleben, von der sich schon die Großherzogin Luise und die Gründerväter hätten inspirieren lassen können.

So entsteht ein eindrucksvoller Brückenschlag zwischen Vergangenheit und Gegenwart – ein musikalisches Erlebnis, das nicht nur unterhält, sondern auch das kulturelle Erbe der Region auf besondere Weise erfahrbar macht.

Das Orchester der Musikfreunde Heidelberg

Die Musikfreunde Heidelberg sind ein fester Bestandteil des Heidelberger Kulturlebens und blicken auf über 35 erfolgreiche Jahre zurück. Während dieser Zeit bildete sich eine Basis aus erfahrenen Musikerinnen und Musikern, für stetige Dynamik sorgen junge Neuzugänge. Von kammermusikalischen Ursprüngen entwickelten sich die Musikfreunde zu einem über 80-köpfigen Sinfonieorchester. Dieses Potenzial ermöglichte es, die Konzerte mit einem klaren Profil zu hinterlegen. So stehen im Wechsel meist ein Komponist oder eine Weltregion im Zentrum. Hierbei machen die Musiker und Musikerinnen ebenso wie das Publikum immer wieder neue, spannende Entdeckungen.

Erleben Sie Orchestermusik der Extraklasse und sichern Sie sich jetzt Ihre Tickets für das Konzert der Musikfreunde Heidelberg am 05.07.26 um 18.00 Uhr im Kurhaus Bad Rappenau im Vorverkauf bei der Gäste-Information Bad Rappenau, Kirchenstr. 13, Tel. 07264/922-391, gaesteinfo@badrappenau.de, online unter www.reservix.de oder für 17 Euro an der Abendkasse.

Der Einlass beginnt um 17.30 Uhr.