Sinfoniekonzert: Werke von Mendelssohn und Beethoven

Der neu gegründete Verein "Junge Solisten Stuttgart e.V." besucht erstmals Schwäbisch Gmünd!

Das Orchester, bestehend aus einer Musikerauswahl aus ganz Baden-Württemberg, sowie professionellen Musikern aus dem Staatsorchester und der Stuttgarter Philharmoniker tun sich zusammen, um gemeinsam mit jungen hochtalentierten Musiker bekannte Stücke der Klassik aufzuführen. Die jungen Solisten des Konzerts, die beide aus der Region stammen, konnten von ihrem Talent schon in Sälen wie der Elbphilharmonie, der Berliner Philharmonie, der Liederhalle, der Carnegie Hall in New York oder dem Royal Concertgebouw in Amsterdam überzeugen und kommen nun nach Schwäbisch Gmünd.

Programm:

Mendelssohn - Klavierkonzert in g-Moll, op.25

Mendelssohn - Violinkonzert in e-Moll, op. 64

Beethoven - Sinfonie Nr.4 in B-Dur, op. 60

Klavier: Elisabeth Namchevadze

Geige: Elisabeth Gühring

Dirigent: Patrick Giesel