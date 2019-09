Sinfoniekonzert

× Erweitern Foto: Pixabay Mikrophon

Ein russischer Konzertabend wird eröffnet mit dem Komponisten Balakirew.

Seine Musik ist nicht allzu häufig in Konzertsälen zu hören, da er sich überwiegend der Förderung anderer Komponisten widmete und seine eigenen Kompostionen oft nicht oder später vollendete. Mit der „Ouvertüre über 3 russische Themen“ von 1880 zitiert er ein Volkslied, welches später Tschaikowsky in seine 4. Sinfonie einbaute.

Das Trompetenkonzert des erst 2012 verstorbenen Arutjunjan, einem armenischen und in Russland lebenden Komponisten, zählt hingegen zu den meistgespielten Trompetenkonzerten Russlands.

Der Solist, Herr Jörge Becker, war zunächst Solo-Trompeter an der Staatsopper in Stuttgart und ist seit 2009 in gleicher Position beim SWR-Symphonieorchester. Neben mehreren Gastspielen in anderen renommierten Orchestern hat er seit einigen Jahren auch einen Lehrauftrag an der Musikhochschule in Stuttgart inne.

Die 5. seiner insgesamt 6 vollständigen Sinfonien komponierte Tschaikowsky 1888, über 10 Jahre nach seiner 4. Sinfonie. Sie ist ein musikalischer Spiegel einer krisendurchlebten Zeit, durch alle 4 Sätze durchzogen von einem Schicksalsmotiv.

Programm:

Milli A. Balakirew: Ouvertüre über 3 russische Themen

Alexander Arutjunjan: Konzert für Trompete und Orchester

Peter I. Tschaikowsky: Sinfonie Nr. 5, e-Moll, op. 64

Dirigent: Christian Ruetz

Solist: Jörge Becker

Konzerteinführung: 18.15 Uhr