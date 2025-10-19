Sinfoniekonzert

Am Sonntag, 19. Oktober 2025 gastiert das Sinfonieorchester der Neuapostolischen Kirche Freiburg/Tübingen um 20:00 Uhr in der Stiftskirche Tübingen.

Zuletzt war das Orchester im Jahr 2014 mit einem Konzert im Festsaal der Neuen Aula in Tübingen zu hören. Das diesjährige Programm verspricht ein großartiges Konzerterlebnis. Die 70 Musikerinnen und Musiker des Orchesters werden drei berühmte Orchesterwerke der Romantik, von denen jedes für sich einen ganz besonderen Bezug zum Motto des Konzerts „Heimat“ aufweist, zu Gehör bringen. Unter der Leitung von Roland Wintzen spielt das Sinfonieorchester zunächst die Loreley-Ouvertüre von Max Bruch.

Als drittes Werk wird das Orchester eines der berühmtesten Orchesterwerke überhaupt spielen: Die 9. Sinfonie „Aus der neuen Welt“ von Antonin Dvořák. Der in Böhmen, dem heutigen Tschechien, geborene und aufgewachsene Dvořák war Zeit seines Lebens sehr heimatverbunden. Man kann nur erahnen, wie schwer es ihm gefallen sein muss, die Stelle des Direktors des New Yorker Konservatoriums anzutreten und für mehrere Jahre nach Amerika überzusiedeln. "Die Amerikaner erwarten große Dinge von mir, vor allem soll ich ihnen […] eine nationale Musik schaffen!" schrieb Dvořák in einem Brief. Seine berühmte 9. Sinfonie war das erste Orchesterwerk, welches er in Amerika komponierte. Die Musik atmet Bewunderung für die „Neue Welt“ ebenso wie leidenschaftliche Heimatverbundenheit mit Dvořáks böhmischer Heimat. Egal ob nun amerikanische oder böhmische Musik, allen Zuhörern auf der ganzen Welt wird beim Hören dieser wunderbaren Musik im Herzen genauso warm, wie dem New Yorker Premierenpublikum am Abend des 16. Dezember 1893, dessen Begeisterung über diese grandiose Musik grenzenlos war.