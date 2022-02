Sinfonieorchester des Kammerorchesters Balingen

Veranstalter: Kammerorchester Balingen e. V.

Ignaz Pleyel: Sinfonie in D-Dur, Ben. 133

Carl Maria von Weber - Konzert für Klarinette und Orchester Nr. 1 f-Moll, op 73

Louise Farrenc: Sinfonie Nr. 1 c-Moll, op. 32

Leitung: Dietrich Schöller-Manno

Solist: Dirk Benkwitz, Klarinette

Beim Frühjahrskonzert des Kammerorchesters Balingen greift in diesem Jahr Dirk Benkwitz – der Leiter der Jugendmusikschule Balingen – als Solist zu seiner Klarinette. Mit Ignaz Pleyel erklingt heute die Musik einer besonderen Musikerpersönlichkeit. Pleyel war nicht nur einer der erfolgreichsten Schüler Joseph Haydns, er war gleichzeitig erfolgreicher Klavierfabrikant, gründete seinen eigenen Musikverlag und gründete einen Musiksalon in Paris, aus dem später der größte Konzertsaal in Paris entstand, der „Salle Pleyel“. Im zweiten Teil des Konzerts erklingt die erste Sinfonie einer weiteren damals sehr berühmten Komponistin aus der Romantik, der Französin Louise Farrenc. Sie war später Professorin am Pariser Konservatorium. Ihre Werke werden seit einigen Jahren wieder vermehrt aufgeführt.

Ersatztermin für die Veranstaltung vom 07.03.2021 um 19:00 Uhr. Die Karten behalten die Gültigkeit.

