Sinfonieorchester Ludwigsburg

»Nähe ist keine Frage der Entfernung.«

Persönlich kennen gelernt hat Tschaikowski seine Gönnerin Nadeschda von Meck nie, war ihr aber durch einen regen Briefwechsel so vertraut, dass er ihr seine 4. Sinfonie widmete: »Meinem besten Freunde«. Tschaikowski liebte diese Sinfonie und erachtete sie als eines seiner besten Werke.

Mozarts einziges Konzert für 2 Klaviere hat er für sich und seine Schwester Nannerl geschrieben. Familiensache, genau wie beim »Klavierduo imPuls«. Hier wird Nähe hörbar in Schönheit, Brillianz und Einklang. Zur Uraufführung kommt Sebastian Bartmanns »minimalBACH« in der Fassung mit Orchester, eine Annäherung an das Wohltemperierte Klavier.