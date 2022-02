Grenzen werden gesprengt. Von Liebe. Von Musik. Zwei junge Leute sind sich plötzlich wichtiger als alles, was ihnen bis dahin wichtig war. Nicht einmal die eigene Familie vermag die Liebenden in Schranken zu halten. In Tschaikowskys Fantasie-Ouvertüre »Romeo und Julia« sind Schmerz, Unerbittlichkeit, Liebe und Entrückung in vollendeter Weise in Klang gesetzt. Nach Beethovens übermächtiger 9. Sinfonie ringt Brahms lange damit, eine Sinfonie zu schreiben. Sein innerer Stau bricht sich schließlich 1876 in seiner ersten Sinfonie Bahn: Paukenschläge ebnen mit Macht den Weg durch dunkle Welten. Am Ende aber durchbricht er das Dunkel mit einer Melodie, die uns alles hell erleuchtet und in einem neuen Licht erscheinen lässt.

Klassische Musik live in Ludwigsburg zum Klingen zu bringen, Begeisterung zu teilen, aus der Mitte der Gesellschaft heraus in die Stadt hinein. Das ist die Mission des Sinfonieorchesters Ludwigsburg. Dazu wählt das SOL verschiedene Formate: Das klassische Sinfoniekonzert, Benefizkonzerte mit leicht zugänglicher Literatur, Kinderkonzerte, Neujahrskonzerte mit Verbindungen zu Artistik und Clownerie, Musik zur Stadtgründungsfeier, szenisches Musiktheater und Städtepartnerschafts-Konzerte, zuletzt mit Beethovens 9. Sinfonie. Das Orchester besteht überwiegend aus versierten Amateurmusikern der Region. Das Repertoire umfasst Werke vom Barock bis hin zur Moderne. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem romantischen Repertoire.

Pjotr I. Tschaikowski Fantasie-Ouvertüre »Romeo und Julia«

Johannes Brahms Sinfonie Nr. 1 c-Moll op. 68

Sinfonieorchester Ludwigsburg

Hermann Dukek Dirigent