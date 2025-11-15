Sinfonieorchester Ludwigsburg

Das Konzert des Sinfonieorchesters Ludwigsburg feiert die 75-jährige Städtepartnerschaft zwischen Montbéliard und Ludwigsburg mit einem fantastischen deutsch-französischen Programm.

»Fatastisch« nennt Berlioz seine berühmte Sinfonie, die in surreale Traumwelten eintaucht und viele Grenzen pulverisiert. Ein solches Instrumentarium und solche Klänge sind völlig neu zu dieser Zeit. Dass Berlioz durch diese Sinfonie auch noch die Dame seines Herzens eroberte, die er hier musikalisch portraitiert, ist beinahe das Unglaublichste an der Geschichte.

»Fantastisch« ist auch die Musik zu »Hänsel und Gretel«. Die Ouvertüre und der berühmte Abendsegen sind zwei weitere Perlen der Musikgeschichte. Den deutsch-französischen Abend komplettieren Arien eines deutsch-französischen Komponisten, Jaques Offenbach, aus seiner letzten »phantastischen« Oper »Hoffmanns Erzählungen«. Schließlich konnten wir zwei junge, fantastische Ludwigsburger Sängerinnen für unser Konzert gewinnen: Elena und Lucie Müller. Alles FANTASTISCH!