Sinfonieorchester Sindelfingen - Märchenhaft

Für einen befreundeten Geiger komponierte Mendelssohn ein Geigenkonzert, welches eines seiner populärsten Werke überhaupt werden sollte. Als Solistin wird mit Fabiola Gamarra eine gute Bekannte vor das Orchester treten, einige Zeit war sie als Konzertmeisterin tätig.

Rund 15 Jahre zuvor entstand Schuberts Sinfonie »Die Unvollendete«. Der Beiname ist dem Umstand geschuldet, dass die Sinfonie statt der üblichen vier Sätze nur zwei Sätze umfasst. Warum sie letztlich unvollendet blieb, gab der Nachwelt Rätsel auf und ist bis heute Gegenstand diverser Diskussionen.

Vermutlich kam ihm eine Auftragsarbeit dazwischen und er legte das Werk auf unbestimmte Zeit zur Seite.

In der zweiten Konzerthälfte wird es märchenhaft schön: vom Manager des Moskauer Bolschoi-Theaters erhielt Tschaikowsky den Auftrag für das Ballett »Der Schwanensee«. Nach einem seinerzeit mäßigen Erfolg wurde das Ballett immer wieder mit einigen Nummern geändert und aus Kostengründen nach

einigen Jahren sogar vom Spielplan genommen. Herausragende Geltung sollte das Ballett erst durch Produktionen außerhalb Russlands erlangen, unter anderem durch John Cranko in Stuttgart. Die Suite entstand aus einer Auswahl der musikalischen Höhepunkte des Balletts.