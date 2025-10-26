Sinfonieorchester Sindelfingen "Neuerungen"

„Neue Besen kehren gut“ – so behauptet eine Redensart. Áuch den Werken im diesjährigen Herbstprogramm liegt Altes zugrunde. Der bis heute bekannte Choral St. Antoni, welcher nicht unumstritten Josef Hadyn zugeschrieben wird, inspirierte Johannes Brahms über 100 Jahre nach seiner Entstehung zur Schaffung eines Variationswerkes in zwei Fassungen: eines für Orchester oder eines für zwei Klaviere. Der Mozartschüler Nepumuk Hummel stand zu Lebzeiten im Schatten der großen Komponisten der Wiener Klassik und schuf 1805 sein einiges Konzert für Fagott und Orchester. Nach der Pause ist die Reformationssinfonie des vom jüdischen zum reformierten Glauben konvertierten Komponisten Mendelsohn zu hören. Das festliche Werk entstand anlässlich des 300. Jahrestages der Confessio Augustana und beinhaltet vor allem in den Ecksätzen religiöse Bezüge, insbesondere die finalen Variationen über den damals wie heute populären Luther-Choral "Ein feste Burg ist unser Gott".

Die Konzerteinführung beginnt um 18:15 Uhr.

Johannes Brahms: Variationen über ein Thema von Haydn, op. 56

Johann Nepumuk Hummel: Fagottkonzert F-Dur

Felix Mendelssohn Bartholdy: Sinfonie Nr. 5, op. 107 „Reformationssinfonie“

Dirgentin: Christina Krebs

Solistin: Jorid Haakh