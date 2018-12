Alexej Gerassimez & Percussion Group

× Erweitern Foto: Pixabay Mikrophon

Der Percussionist Alexej Gerassimez vereint unterschiedliche Stile mit tradierten und neu gefundenen Klangfarben.

Als Musiker ist er so vielseitig wie sein Instrumentarium. Mit seiner Percussion Group – bestehend aus Lukas Böhm, Richard Putz, Sergey Mikhaylenko und Julius Heise – integriert Gerassimez neben den üblichen Schlag- und Melodieinstrumenten auch Objekte aus eigentlich musikfernen Kontexten, so z. B. Kochtöpfe und Eimer, Zeitungspapier, Kieselsteine und Schlüsselbünde. Das neue Programm entfaltet ein virtuoses und vielschichtiges Panorama von der Stille über Soundflächen bis hin zu komplexen Kompositionen. In ihrer Konzertdramaturgie nehmen die Percussionisten die Zuhörer mit auf eine Entdeckungsreise durch elementare Ur-Rhythmen, lateinamerikanische und jazzige Grooves, minimalistischen Dubstep sowie Polyrhythmisches, aber auch barock Filigranes und romantisch Verspieltes. Der Abend lebt von der schnellen Taktung unterschiedlicher Besetzungen – Solo, Duo, Trio, Quartett, Quintett – und nicht zuletzt einer ausgefeilten Interaktion mit dem Publikum. Akustische und visuelle Reize fügen sich zusammen zu einem farbenfrohen, archaischen und hochkomplexen Miteinander von klanglicher und optischer Bewegung.

Zu erleben sein werden Werke von Alexej Gerassimez sowie Casey Cangelosi, Minoru Miki, John Psathas u. a.