Sinfonische Blasmusik auf höchstem Niveau - Konzert der Schwäbischen Bläserphilharmonie in Nürtingen

Die Bläserphilharmonie meldet sich mit Ihrem diesjährigen Herbstkonzert am 23.10.2022 in bewährter Stärke beim Publikum zurück. Mit im Gepäck: ein Konzertprogramm das kaum Wünsche offen lässt - sinfonische Blasmusik auf allerhöchstem Niveau!

Die Schwäbische Bläserphilharmonie unter der Leitung von Paul Jacot ist in der Szene längst ein fester Begriff für anspruchsvolle Konzerte mit Originalliteratur sinfonischer Blasmusik. Und dennoch bietet das Orchester mit jedem Konzert neue Highlights, die ihresgleichen suchen. Am 23. Oktober 2022 gastiert das Orchester um 18 Uhr in der Nürtinger Stadthalle K3N. Das Besondere dabei: erstmals werden in diesem Konzert der Öffentlichkeit die beiden Wettbewerbsstücke für den anstehenden Bundeswettbewerb für Auswahlorchester präsentiert. Hinter dem Pflichtstück mit dem Titel „La Fiesta Mexicana“ von H. Owen Reed verbirgt sich eine Sinfonie mexikanischer Volkslieder. In dem dreisätzigen Werk werden sowohl aztekische Tanzmelodien aufgegriffen als auch gregorianische Motive sinfonisch behandelt. Südamerikanische Leidenschaft gepaart mit tiefer Religiosität sind dabei die verbindenden Elemente, die den Zuhörer in seinen Bann ziehen. Für das Selbstwahlstück „Lincolnshire Posy“ von Percy Aldrige Grainger wechselt das Orchester den Kontinent und nimmt das Publikum mit nach England. Ähnlich wie bei „La Fiesta Mexicana“ bieten auch hier Volkslieder die Grundlage der Komposition. Gesammelt wurden diese von dem Komponisten während einer Reise nach England in der ersten Dekade des 20.Jahrhunderts. Bei diesem Werk stehen unterschiedliche Lebensumstände und Erfahrungen von Menschen im Vordergrund. So kommen die unterschiedlichen Charaktere musikalisch sehr gut zum Ausdruck und nehmen den Zuhörer tief in das Seelenleben und Empfinden dieser Menschen mit.

Und nochmal reist das Orchester mit seinem Publikum weiter und findet sich mitten im Amazonas-Wald mit seinen charakteristischen Landschaften und indigenen Stämmen wieder. Stammesgesänge, Triumphmärsche und Percussion-Effekte sorgen für ein tiefes emotionales Empfinden, welches den Zuhörer Raum und Zeit vergessen lassen wird. Dieses Erlebnis ist dem bekannten Komponisten Oscar Navarro zu verdanken, welcher mit „Libertadores“ Orchester und Publikum gleichermaßen fordert. So entsteht ein unsichtbares Band zwischen Orchester und Publikum, das nur im Konzertsaal live erlebbar werden kann.

Mit „More Cowbell“ aus dem Werk „Popocopy“ von Scott Mc.Allister setzt das Orchester freche Akzente in Form eines kurzen musikalischen Sketches mit außerordentlich extrovertierten, rhythmischen Figuren. Ob die imitierenden Kuhglocken hierbei gegen den Konzertklang des Orchesters kämpfen oder sich auf ganz eigene Art und Weise in den Orchesterklang und die gebrochene Rhythmik einfügen, darf der aufmerksame Zuhörer selbst beurteilen.

Die Moderation liegt in den bewährten Händen von Schirmherr und Abgeordneten des Landtages von Baden-Württemberg, Andreas Kenner, sowie Solveigh Jacot. Karten für dieses besondere Konzerterlebnis können für 14 € im Vorverkauf per E-Mail bestellt werden: info@sb-neckarteck.de und sind zudem an der Abendkasse für 17 € erhältlich. Jugendliche von 13-17 Jahren zahlen einheitlich 9 €.

Da dem Orchester die Heranführung von Kindern an sinfonische Blasmusik ein besonderes Anliegen ist, erhalten alle Kinder bis 12 Jahre freien Eintritt!