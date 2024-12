Sing-Along-Konzert mit Gwasch

Die größte Mitsingparty in Stuttgart - Das Kulturquartier wird zum Hexenkessel! Wenn sich hunderte Menschen in den Armen liegen und ausgelassen ihre Lieblingssongs gröhlen, dann ist Sing-Along mit Gwasch.

Das Konzept ist genial: Ihr wünscht euch Songs, Gwasch spielt diese live und die ganze Bude singt zusammen. Im Gwasch-Liederbuch ist für jeden etwas dabei: von den Beatles über Britney Spears bis zu System of a Down. Nicht schön, aber laut - so heißt die Devise. Immer eine Riesengaudi!

Seit fünf Jahren bringt Gwasch das Stuttgarter Publikum im stets ausverkauften Kraftpaule zum Mitsingen. Zum Jubiläum steigt nun der größte Sing-Along Stuttgarts im Kulturquartier. Es werden auch Special Guests auf der Bühne erwartet - lasst Euch überraschen!