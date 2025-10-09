Sing-Along-Konzert mit Gwasch

Kulturquartier Königstraße 49, 70173 Regierungsbezirk Stuttgart

Das größte Mitsingkonzert Stuttgarts!

Wenn sich hunderte Menschen in den Armen liegen und ausgelassen ihre Lieblingssongs grölen, dann ist wieder Sing-Along mit Gwasch.

Das Konzept ist so simpel wie genial: Ihr wünscht euch Songs, Gwasch spielt diese live und die ganze Bude singt als Chor zusammen. Nicht immer perfekt, aber laut - so heißt die Devise. Die Texte werden dabei auf einer Leinwand gezeigt. Von Schlager und Beatles über Britney Spears bis System of a Down. Sing-Along mit Gwasch ist wie Karaoke auf Speed, nur ohne Peinlichkeit - weil alle mitsingen. Immer eine Riesengaudi!

Seit sechs Jahren bringt Gwasch jedes Publikum zum Mitsingen und sorgt für unvergessliche Abende mit Gänsehaut und Ekstase. Am 9. Oktober wird das Kulturquartier erneut zum Hexenkessel.

Info

Konzerte & Live-Musik
