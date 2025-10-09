Das Kulturquartier wird zum Hexenkessel! Wenn sich hunderte Menschen in den Armen liegen und ausgelassen ihre Lieblingssongs gröhlen, dann ist klar: es ist Sing-Along mit Gwasch.

Das Konzept ist so simpel wie genial: Ihr wünscht euch Songs, Gwasch spielt diese live und die ganze Bude singt zusammen. Von den Beatles über Britney Spears bis System of a Down. Nicht schön, aber laut - so heißt die Devise. Immer eine Riesengaudi!