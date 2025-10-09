Sing-Along mit Gwasch

DAS GRÖSSTE MITSINGKONZERT STUTTGARTS

Kulturquartier Königstraße 49, 70173 Regierungsbezirk Stuttgart

Das Kulturquartier wird zum Hexenkessel! Wenn sich hunderte Menschen in den Armen liegen und ausgelassen ihre Lieblingssongs gröhlen, dann ist klar: es ist Sing-Along mit Gwasch.

Das Konzept ist so simpel wie genial: Ihr wünscht euch Songs, Gwasch spielt diese live und die ganze Bude singt zusammen. Von den Beatles über Britney Spears bis System of a Down. Nicht schön, aber laut - so heißt die Devise. Immer eine Riesengaudi!

Info

Kulturquartier Königstraße 49, 70173 Regierungsbezirk Stuttgart
Konzerte & Live-Musik
Google Kalender - Sing-Along mit Gwasch - 2025-10-09 00:00:00 Google Yahoo Kalender - Sing-Along mit Gwasch - 2025-10-09 00:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Sing-Along mit Gwasch - 2025-10-09 00:00:00 Outlook iCalendar - Sing-Along mit Gwasch - 2025-10-09 00:00:00 ical

Tags