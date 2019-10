Sing Dela Sing - Alle singen, all night long

Sie singen gerne unter der Dusche, fühlen sich dabei aber ziemlich einsam? Der „Spontanchor“ mit Ihren Freunden ist Ihnen nicht groß genug? Dann sind Sie hier genau richtig.

Hannover, Hamburg, Berlin,…nächste Station: Neckarsulm! „Sing Dela Sing“ macht Halt im Audi Forum.

Singen Sie mit vielen Musikbegeisterten im „Massenchor“ Hits von ABBA bis Ed Sheeren – das ist „Sing Dela Sing“.

Damit Sie immer wissen, was zu singen ist, begleitet Sie Cem A. Süzer. Der „Vorsänger“, der seit über zehn Jahren mit Adel Tawil auf Tour geht, führt Sie sicher durch die Strophen. Außerdem werden die Texte auf eine Leinwand projiziert.

Sasha, Peter Fox und Kraftclub – mit ihnen hat Gunter Papperitz schon zusammengearbeitet. Das Mitglied von Radio Doria, der Band von Jan-Josef Liefers, sitzt bei „Sing Dela Sing“ am Flügel.

„Sing dela Sing“ ist in Berlin seit Beginn an restlos ausverkauft und begeistert jeden Monat mehr als tausend Besucher. Inzwischen singen die Menschen auch in zahlreichen Großstädten regelmäßig gemeinsam. Denn: Singen macht glücklich.

Seien Sie dabei, singen Sie gemeinsam – all night long.