Sing Dela Sing - Alle singen, all night long

Alle singen – all night long: Mit Sing dela Sing kehrt am 25. September 2026 eines der erfolgreichsten Mitsing-Formate Deutschlands ins Audi Forum Neckarsulm zurück.

Gemeinsam mit drei Popmusik-Profis erleben die Besucherinnen und Besucher einen Abend voller Lieblingslieder, Emotionen und guter Laune – von legendären Klassikern bis zu aktuellen Chart-Hits.

Eine Stimme. Viele Menschen. Ein gemeinsames Erlebnis.

Gemeinsam singen statt nur zuhören: Sing dela Sing bringt Menschen aller Altersgruppen zusammen und macht das Publikum zum wichtigsten Teil des Abends. Begleitet von drei erfahrenen Popmusik-Profis entsteht innerhalb weniger Minuten aus vielen Einzelstimmen ein großer Chor.

Das Programm führt durch die größten Hits der Popgeschichte – von ABBA bis Avicii, von Peter Gabriel bis Peter Fox. Die Liedtexte werden per Großbildprojektion eingeblendet, sodass alle sofort mitsingen können. Musikalische Vorkenntnisse sind dabei nicht erforderlich. Im Mittelpunkt steht die Freude am gemeinsamen Erlebnis und die verbindende Kraft der Musik.

Was 2016 als spontane Idee begann, hat sich zu einem der erfolgreichsten Crowd-Singing-Formate Deutschlands entwickelt. Regelmäßig ausverkaufte Veranstaltungen und zahlreiche begeisterte Besucherinnen und Besucher zeigen, wie groß die Begeisterung für das gemeinsame Singen ist.

Am 25. September 2026 macht Sing dela Sing erneut Station im Audi Forum Neckarsulm und lädt zu einem mitreißenden Abend voller Lieblingslieder, Gänsehautmomente und guter Stimmung ein.