Yiha ! Erstmalig wird Sing Du Sau ! im Lichtblick Station machen und ausnahmsweise heißt es nicht Hille an der Rille sondern Jens am Micro ! :-) feiert und singt mit uns in dieser unvergesslichen Nacht. Ob Motorhead, Robbie Williams oder Vicky Leandros, Singen oder Mitsingen heißt es... und die Crew des Lichtblicks um Dirk Geiger und Philipp Honstetter serviert zur Musik feinste Drinks ! Musikwünsche und Vorab-Anmeldungen hier auf der VA-Seite !