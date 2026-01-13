Bernd Gottwald lädt ein zu einem tollen Nachtmittag.
Wir singen gemeinsam Schlager und Volkslieder. Ein Liederbuch mit 100 Liedern wird gestellt.
Quartierzentrum Uheim Kelterplatz, 74257 Untereisesheim
