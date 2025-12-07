Das Konzert für die ganze Familie zum Mitsingen als Einstimmung auf Weihnachten.

​Mit Chören aus der Region und zum Mitsingen!

Musik ist eines der wichtigen Elemente, das die Weihnachtszeit für uns so besonders macht. Vielen von uns wurden die bekannten aber auch weniger bekannten Weihnachtslieder von unseren Eltern und Großeltern beigebracht. Doch obwohl es kaum etwas Ergreifenderes gibt, als die schönsten Lieder zur Weihnachtszeit zusammen zu singen, gerät dieser Brauch im Familienkreis mehr und mehr ins Hintertreffen.

Das Publikum steht im Mittelpunkt - die beteiligten Chöre und Musiker bilden das Fundament, sind Unterstützung, Animateure und Begleitung in einem. Sie leiten die Lieder ein und machen die Zuhörer mit den Melodien vertraut. Die Texte werden dabei via Beamer auf eine große Leinwand projiziert.

Und dabei ist es nicht entscheidend, wie gut Sie singen können. Wichtig ist, dass Sie sich anstecken lassen, in eine singende Gemeinschaft einzutauchen, um anschließend beseelt aus diesem großartigen Konzerterlebnis gehen.

Einlass & Café ab 14 Uhr!