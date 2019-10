In dieser Woche startet in der Stadtbücherei Pfullingen am Passy-Platz ein neues Veranstaltungsangebot: ab Mittwoch, 02.10.2019 gibt es wöchentlich die Sing-Krabbel-Spielgruppe „Sing'n'Play“.

Angesprochen sind (Groß-) Eltern, die mit ihren (Enkel-) Kindern ab 6 Monaten Lust auf deutsche und englische Lieder und Geschichten haben. Vorkenntnisse sind keine nötig. Offenes Ankommen ist ab 09.00 Uhr bei Tee und kleinem Gebäck. Ab 09.30 Uhr beginnt dann für ca. 30 Minuten das eigentliche Programm für die Kleinen. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.