"Sing with Me" Konzert / Alireza Ghorbani

Alireza Ghorbani ist seit seinem 27. Lebensjahr Solosänger des Iranischen National Orchesters. Mit 30 wurde er zum Vordergrundsänger des persischen Liedes.

Sein sehr verzweigtes Repertoire bildet das Radif und das Tasnif, deren stimmlich seltenste Techniken von ihm sehr gut beherrscht werden. Er vermittelt sehr ausgeprägte Unterschiede in seinen Gesangstechniken und spiegelt die Saitendynamik sehr schnell und einzigartig wider. Sein absolutes Können begründet sich in der Kombination aus Talent, Training und harter Arbeit. Die schön gemeißelten Züge seiner technisch versierten Stimme machen ihn zu einem der wichtigsten und einzigartigsten Sänger der neuen Generation der iranischen Klassik.

Alireza Ghorbani ist ein großartiger Künstler, der tief in der Tradition verwurzelt, aber auch von einer unstillbaren Neugier und einer großen Aufgeschlossenheit gegenüber anderen Kulturen gezeichnet ist.

Er hat 21 Alben veröffentlicht und an mehreren internationalen Projekten in Europa teilgenommen wie: Le Rhythm De La Parole, SOUFFLES DU MONDE, Ivresses-le Sacre de Khayyam mit Dorsaf Hamdani (Tunesischer Sänger), Konzert mit den Düsseldorfer Symphonikern, Konzert mit dem Kamel Orchester Wien, Auftritt bei den Kölner Philharmonikern und Konzert mit dem Vancouver Opera Orchester. Seine Arbeit stieß immer auf Kritik und öffentliche Anerkennung.

Deutsche Welle: „Er hat sich mit seiner entzückenden Stimme und einem Platz in der klassischen iranischen Arena zu einem renommierten Sänger des Iranischen National Orchesters, unter der Leitung von Farhad Fakhredini, entwickelt.“

Das „Sing with Me“ Konzert, dieses Mal in Stuttgart, beinhaltet die schönsten und prominentesten und anschaulichsten Lieder von Alireza Ghorbani, die Ihnen ohne Zweifel in Erinnerung bleiben werden.