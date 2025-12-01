SingAlong – Das große Mitsing-Event

Stell dir vor:

Du stehst mitten in einer Menge von hunderten musikbegeisterten Menschen – und alle singen gemeinsam die Lieder, die du kennst und liebst. Gänsehaut pur, oder?

Wenn du Musik nicht nur hören, sondern fühlen willst – dann ist SingAlong dein Event in Stuttgart. Hier wird nicht zugeschaut – hier wird mitgesungen. Laut, falsch, leidenschaftlich – und mit ganz viel Spaß.

Jeder Abend steht unter einem musikalischen Motto:

Ob legendäre Hits der 70er, 80er, 90er und frühen 2000er – oder besinnliche Weihnachtsklassiker – hier ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Und keine Sorge, wenn du die Texte nicht auswendig kennst:

Sie werden auf einer großen Leinwand eingeblendet – damit du jederzeit entspannt mitsingen kannst.

Unsere Moderator:innen begleiten dich durch den Abend, führen mit Humor und Herz durch die Songs, teilen Interessante Anekdoten – und sorgen vor allem für eins: richtig gute Stimmung beim gemeinsamen Singen!

Erlebe das unvergleichliche Gefühl, wenn über hundert Stimmen gemeinsam deine Lieblings-Hits in Stuttgart anstimmen.